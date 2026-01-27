На Западе рассказали о плане Зеленского на следующий раунд переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться получения прямых гарантий безопасности от США на следующей трехсторонней встрече представителей России, США и Украины в ОАЭ. Об этом заявил австрийский полковник, военный эксперт Маркус Райснер в эфире ORF.

«Зеленский заявил, что есть некий документ между США и Украиной, который уже готов к подписанию. Он будет похож на пятую статью договора НАТО. Зеленский надеется получить гарантии безопасности», — отметил Рейснер.

27 января издание Financial Times сообщило, что США поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки. При этом в Белом доме эту информацию опровергли.

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США должен состояться 1 февраля 2026 года в столице ОАЭ Абу-Даби. До этого стороны встречались там же 23-24 января. После переговоров агентство Reuters написало, что территориальный вопрос все еще остается главным предметом обсуждения.

Газета The New York Times написала, что на переговорах речь шла о размещении нейтральных миротворческих сил на территории Донбасса, а издание Politico отмечало, что стороны обсудили экономические вопросы.

Ранее Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби.