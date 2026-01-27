Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
 (обновлено  )
Политика

На Западе рассказали о плане Зеленского на следующий раунд переговоров

Полковник Райснер: Зеленский надеется получить гарантии безопасности от США
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться получения прямых гарантий безопасности от США на следующей трехсторонней встрече представителей России, США и Украины в ОАЭ. Об этом заявил австрийский полковник, военный эксперт Маркус Райснер в эфире ORF.

«Зеленский заявил, что есть некий документ между США и Украиной, который уже готов к подписанию. Он будет похож на пятую статью договора НАТО. Зеленский надеется получить гарантии безопасности», — отметил Рейснер.

27 января издание Financial Times сообщило, что США поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки. При этом в Белом доме эту информацию опровергли.

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США должен состояться 1 февраля 2026 года в столице ОАЭ Абу-Даби. До этого стороны встречались там же 23-24 января. После переговоров агентство Reuters написало, что территориальный вопрос все еще остается главным предметом обсуждения.

Газета The New York Times написала, что на переговорах речь шла о размещении нейтральных миротворческих сил на территории Донбасса, а издание Politico отмечало, что стороны обсудили экономические вопросы.

Ранее Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!