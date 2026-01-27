Продюсер Диброва расстался с 18-летней дочерью Даны Борисовой из-за измен

Продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон признался в разговоре с «Газетой.Ru», что расстался с дочерью Даны Борисовой Полиной из-за ее измен. Он заявил, что после неверности в конце 2025 года ее «эпизоды с загулами» продолжались.

О разрыве 18-летней Полины Борисовой и 35-летнего Артура Якобсона стало известно из соцсетей. Продюсер подтвердил, что они действительно больше не вместе и пресек слухи об их скором воссоединении. Представитель Дмитрия Диброва дал понять, что больше не будет встречаться с дочерью телеведущей.

«Да, мы расстались. Как уже было известно, в декабре Полина мне изменила. Я никогда не забуду тот день, ибо это случилось в годовщину свадьбы моих родителей. Естественно, я не простил ей измену, но вскоре все же мы помирились, — Полина прилетела ко мне «извиняться» в Череповец, где я был на гастролях в период новогодних праздников. Можно сказать, я дал ей маленький шанс. Она уверяла, что поняла свою ошибку и всеми силами, словно пиявка, вцепилась в меня, не давая мне возможности скрыться из её поля зрения. Некоторое время назад эпизоды с ее загулами стали повторяться. Раз, два и я решил собрать ее вещи и закончить с этим. Полина плакала дня три и ничего не ела, переживая, что мы больше вообще не увидимся», — поделился Якобсон.

Продюсер рассказал, что, несмотря на конфликты из-за измен, им с Полиной Борисовой удалось сохранить хорошие отношения. Также он подчеркнул, что к их расставанию непричастна мама девушки. Напомним, что в начале романа Дана Борисова выступала против Якобсона.

«Вчера ночью Полина приехала ко мне поговорить. Мы хорошо пообщались, остались близкими друзьями. Как-никак, мы знаем друг друга уже несколько лет и слишком сильно сблизились. Я бы назвал это платонической любовью, где мы однажды переступили грань... Что касается ее мамы, то мы хорошо сейчас с ней общаемся. И вчера ночью, во время нашей беседы с Полиной, мы с Даной созванивались. Она понимает, что я чувствую. Со временем Дана поняла, что я точно неплохой парень. А вот Полине нужно поработать над собой и общаться с психологами. Я не знаю, может, это все из-за ее биполярки, но то, что она иногда чудит, мягко говоря, неприлично», — отметил продюсер.

Ранее Дану Борисову возмутили и оскорбили посты дочери в соцсетях.