В Свердловской области пресекли подготовку теракта на железной дороге

ФСБ задержала трех россиян за подготовку диверсии на ж/д в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном объекте. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные — мужчины 1979, 1981 и 1984 годов рождения — планировали поджечь объект транспортной инфраструктуры. Следствие установило, что задание они получили от представителей украинских спецслужб.

В ФСБ уточнили, что фигуранты дела сами связались с сотрудником украинской спецслужбы через мессенджер Telegram. Во время общения им дали указания по подготовке диверсии на железной дороге.

До этого в Севастополе суд арестовал на два месяца двух граждан России, совершавших в Крыму диверсии по указанию специальных служб Украины. Мужчины собирали и пересылали украинской стороне данные о местонахождении на полуострове объектов министерства обороны России, критически важной инфраструктуры, перемещениях колон военной техники Вооруженных сил РФ, результатах ракетных ударов Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Прикамье по заданию украинских спецслужб.