Генштаб сообщил об освобождении 17 населенных пунктов с начала года

Герасимов: ВС России с начала года освободили 17 населенных пунктов

Российские войска с начала 2026 года освободили 17 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки «Запад», передает ТАСС.

«С начала января освобождено 17 населенных пунктов», — сказал Герасимов.

По его словам, под контроль российских войск перешло более 500 кв. км территории.

Утром 27 января Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. Генерал проверил выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки. Он отметил успехи «Запад» в зоне СВО и отдал указания на дальнейшие действия.

В ходе визита в зону СВО Герасимов также сообщил, что российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

