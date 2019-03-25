Песков внес ясность в сообщение о приезде Ким Чен Ына в России

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что возможный приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию уже готовится, передает РИА «Новости».

«Поездка руководителя Северной Кореи в Россию давно уже обсуждается и готовится», — подчеркнул Песков.

Песков также добавил, что Ким Чен Ын, вероятно, приедет в Россию весной или летом.

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Однако точные сроки приезда лидера КНДР пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что помощники Ким Чен Ына прибыли в Москву и готовят его скорый визит.