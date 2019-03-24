В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора главы государства с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этой беседе он рассказал во время программы «Москва. Кремль. Путин», цитаты из которой приводит РИА «Новости».

По его словам, Назарбаев позвонил Путину сам.

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«Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы», — сказал Песков.

Он добавил, что разговор состоялся за пару часов до того, как экс-президент Казахстана решил снять с себя полномочия.

Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.