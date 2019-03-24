Мадуро обвинил «дьявольскую марионетку» Гуайдо в подготовке его убийства

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и оппозиционного лидера латиноамериканской страны Хуана Гуайдо в подготовке заговора с целью его убийства, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, властям страны удалось разоблачить план заговорщиков, при этом он несколько раз за время выступления назвал Гуайдо «дьявольской марионеткой».

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«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня», — заявил Мадуро.

Он отметил, что заговорщики не смогли и не смогут справиться с ним, «потому что наш бог нас защищает».

Ранее Гуайдо предрек скорое падение режима Мадуро.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.