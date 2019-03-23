МИД Венесуэлы выступил против новых санкций США

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас в твиттере заявил, что Каракас выступает против новых санкций Вашингтона.

«Венесуэла отвергает односторонние, насильственные и незаконные меры», — написал Арреас.

По его словам, санкции США бьют по «финансовому сердцу венесуэльского народа».

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Он также добавил, что подобные действия показывают «имперское лицемерие» США.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы.