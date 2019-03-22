Помощники Ким Чен Ына прибыли в Москву и готовят его скорый визит

Источник в российском парламенте сообщил, что в Москву для подготовки визита прибыли помощники лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

Отмечается, что визит северокорейского лидера может состояться уже ближайшее время.

«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — еще до лета. Но точных дат еще нет», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что дипломаты из России и КНДР обсудили визит Ким Чен Ына в Пекин.