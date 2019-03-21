Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков завил в эфире «Коммерсантъ.FM», что российские власти каждый год отдавали Украине $100 млн за размещение в Севастополе кораблей Черноморского флота. Об этом пишет «Взгляд».

По словам Лужкова, Севастополь «всегда был огражден от Крыма», а сам город якобы никогда не принадлежал Украине «ни по закону, ни по международному праву».

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«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота», — сказал Лужков.

Он заверил, такие выплаты происходили «много лет» подряд.

Ранее Лужков высказался о попытке Японии «протащить» идею передачи Курил.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.