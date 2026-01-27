Более 10 взрывов было слышно в Славянском районе Краснодарского края

В Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. Предположительно, причиной происходящего является работа ПВО по украинским дронам-камикадзе, пытающимся атаковать город уже второй день подряд. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказывают, что взрывы начались около 1:40 и были слышны в различных районах Славянского района. Помимо этого, была включена сирена воздушной тревоги. Очевидцы заявляют, что слышали характерные «басовитые взрывы» и звук, напоминающий «жужжание мотора», доносящийся со стороны Азовского моря. На данный момент отсутствует официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях.

В связи с ситуацией в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

26 января в министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВСУ лишились 111 126 беспилотников.

Ранее в Краснодарском крае были зафиксированы взрывы над Сочи и Туапсе, где силы ПВО уничтожали украинские дроны.