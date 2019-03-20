Монумент в честь Назарбаева воздвигнут в Астане

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В столице Казахстана собираются воздвигнуть монумент в честь первого казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Sputnik.

Это решение было принято президентом страны Касым-Жомарт Токаевым.

«Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева», — добавил Токаев.

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Также он подчеркнул, что хотел бы в честь Назарбаева переименовать Астану.

Ранее сообщалось, что Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана.