Матвиенко назвала «очень серьезной» новость об отставке Назарбаева
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева является«неожиданной и очень серьезной», передает РИА «Новости».
На совещании в администрации Оренбургской области Матвиенко сообщила, что находится в постоянной переписке со своей пресс-службой, поскольку пришла новость об отставке Назарбаева.
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По ее словам, новость об отставке «очень неожиданная, очень серьезная», особенно для граничащей с Казахстаном Оренбургской области.
Ранее подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие он будет занимать должности.