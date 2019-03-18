Трамп ходит в церковь между публикацией жестких твитов

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посещает церковь, несмотря на публикации жестких твитов с критикой оппонентов, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Трамп провел утро Дня Святого Патрика в «Церкви президентов» возле Белого дома.

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Службу он посетил после публикации негативных сообщений о шоу «Saturday Night Live», а также о покойном сенаторе Джоне Маккейне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вступил в перепалку с дочерью экс-сенатора Джона Маккейна в твиттере.