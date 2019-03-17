«Позор»: посольство о марше памяти ветеранов СС в Риге
Посольство России в Латвии осудило марш памяти легионеров Ваффен СС в Риге 16 марта, назвав его «позором». Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере российского дипведомства.
«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», — говорится в сообщении.
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В российском посольстве также отметили, что марш прошел «в преддверии 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков».
Ранее сообщалось, что марш СС едва не закончился массовой дракой в Риге.