«Позор»: посольство о марше памяти ветеранов СС в Риге

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Посольство России в Латвии осудило марш памяти легионеров Ваффен СС в Риге 16 марта, назвав его «позором». Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере российского дипведомства.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», — говорится в сообщении.

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В российском посольстве также отметили, что марш прошел «в преддверии 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков».

Ранее сообщалось, что марш СС едва не закончился массовой дракой в Риге.