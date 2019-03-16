Песков рассказал о встрече Путина с кандидатом Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможности встречи Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани, передает РИА «Новости».

Экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани ранее выразил надежду, что ему удастся встретиться с Путиным.

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В свою очередь Песков подтвердил, что Мариани находится в Крыму и назвал встречу «возможной».

«Посмотрим», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле считают день присоединения Крыма важной датой и не сомневаются, что Путин примет участие в торжествах.