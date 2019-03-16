«Рубить руки»: кандидат в президенты Украины о коррупционерах

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Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что победить коррупцию можно в том случае, если «рубить руки» людям из окружения главы государства, если кто-то из них будет заподозрен в коррупции. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «1+1», запись которого он разместил на фейсбуке.

Он добавил, что существующие меры против недобросовестных чиновников не работают, потому что нет воли «самого верха».

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«Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — заключил Вилкул.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поспорил с пенсионером, поблагодарившем его за бедность.