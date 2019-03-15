WP нашла у кандидата в президенты США от демократов деньги республиканских спонсоров

Объявивший об участии в президентской гонке на выборах 2020 года демократ Бето О`Рурк имеет связи с республиканской партией, которые могут принести экс-конгрессмену проблемы во время борьбы с другими кандидатами от партии, пишет The Washington Post.

Еще до того, как Бето О`Рурк стал «любимцем» спонсоров с либеральными взглядами, его главный источник финансов был из совершенно противоположной группы состоятельных бизнесменов про-республиканских взглядов. Издание пишет, что они зачастую искали источники политического влияния и жертвовали миллионы долларов республиканцам.

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Так, несколько богатейших бизнесменов из Эль-Пасо (штат Техас) пожертвовали и собрали деньги для кампании Бето О`Рурка в городской совет, который он позже возглавлял в течение шести лет до 2011 года. Со своей стороны, политик решал вопросы, которые потенциально могли принести выгоду спонсорам, пишет WP.

Издание также пишет о том, что О'Рурк мог решать проблемы, которые затрагивали интересы спонсоров, и во время работы в конгрессе США.

Ранее NYT написала, что Бето О на выборах 2020 года.