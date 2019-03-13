В Раде отреагировали на планы Саакашвили вернуться на Украину

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Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он собирается вернуться на территорию Украины . Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, для Саакашвили и его сторонников граница страны является условностью, а ее защитники — статистами.

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«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — заявила Геращенко.

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассчитывает приземлится в аэропорту Киева 1 апреля.