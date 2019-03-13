США призвали правительство Венесуэлы покинуть страну

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон хочет, чтобы некоторые члены венесуэльского правительства покинули республику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ряд представителей властей Венесуэлы должны покинуть страну в качестве одного из условий политического перехода.

Реклама

Он также добавил, что США обсуждают с другими странами возможность предоставления убежища членам правительства Венесуэлы.

Абрамс подчеркнул, что никто из венесуэльских политиков пока не согласился покинуть республику.

Ранее сообщалось, что Венесуэла потребовала от дипломатов США покинуть страну за 72 часа.