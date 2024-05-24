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Экс-тренер клубов РПЛ рассказал, кого хотел бы видеть чемпионом

Тренер Ташуев: хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев, работавший в завершающемся футбольном сезоне также с грозненским «Ахматом», высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге, заявив, что желает чемпионского титула «Краснодару», в котором так же работал ранее.

«Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Я в этой команде работал, она мне небезразлична, продолжаю общаться с руководителями. У них большие шансы на золотые медали. Вторыми хотелось бы видеть «Динамо», бронзу — «Зениту», — цитирует Ташуева Legalbet.

Перед последним туром чемпионата «Динамо» находится на первом месте с 56 очками, опережая на два балла «Зенит» и на три «Краснодар». Бело-голубым достаточно сыграть в последнем матче вничью, так как при равенстве очков они опередят зенитовцев по личным встречам. При этом «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», который обойдет своего соперника по дополнительным показателям в случае собственной победы. «Зенит» примет на своем поле «Ростов». Санкт-петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов страны.

Ранее Гаджиев назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ.

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