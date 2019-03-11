NBC: в конгрессе упрекнули прокуроров по «делу о России» за отсутствие допроса Трампа

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Председатель комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф заявил, что специальный прокурор по «российскому делу» в США Роберт Мюллер сделает «ошибку», если не добьется показаний от президента США Дональда Трампа под присягой. Об этом конгрессмен заявил в эфире программы Meet the Press на NBC News.

Ранее спецпрокурор Мюллер получил лишь письменные ответы от Трампа на свои вопросы.

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«Я думаю, это ошибка», — сказал Шифф, отвечая на вопрос ведущего о том, поступил ли правильно Мюллер, решив не допрашивать президента США.

В ноябре 2018 года юридическая команда Трампа представила письменные ответы на вопросы Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и о том, был ли сговор у штаба Трампа с россиянами. Тем не менее, адвокаты Трампа не ответили на вопросы о возможном препятствовании правосудию в связи с расследованием Мюллера, в котором ранее подозревали.

По словам Шиффа, письменные ответы от свидетеля — это в действительности ответы адвокатов, однако здесь нужно «задавать уточняющие вопросы в режиме реального времени».

Ранее CNN назвала победой Трампа минимальный срок Манафорта по налоговому делу.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.