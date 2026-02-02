Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге отказался давать показания

78.ru: подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Петербурге мужчина, подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика, отказался давать показания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Мужчина сослался на 51 статью Конституции России и не стал давать показания. Сотрудники правоохранительных органов пытаются договориться с подозреваемым о том, чтобы тот указал, где находится пропавший ребенок.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садившимся в машину у гипермаркета. По данным СМИ, автомобиль принадлежит 38-летнему уроженцу ЛНР — в день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги». Подозреваемого задержали.

Ранее в Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!