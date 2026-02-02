Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге отказался давать показания

В Петербурге мужчина, подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика, отказался давать показания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Мужчина сослался на 51 статью Конституции России и не стал давать показания. Сотрудники правоохранительных органов пытаются договориться с подозреваемым о том, чтобы тот указал, где находится пропавший ребенок.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садившимся в машину у гипермаркета. По данным СМИ, автомобиль принадлежит 38-летнему уроженцу ЛНР — в день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги». Подозреваемого задержали.

