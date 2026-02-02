Политический комитет Трампа собрал почти $500 млн на выборы в Конгресс США

Политический комитет главы Белого дома Дональда Трампа во время подготовки к выборам в Конгресс в ноябре 2026 года совместно с Республиканской партией уже собрали около $483 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы.

По его данным, собранная республиканцами сумма практически втрое превышает совокупные накопления политических комитетов Демократической партии — $167 млн. Отмечается, что нынешний американский лидер смог собрать такую сумму с помощью привлечения богатых доноров через званые ужины во Флориде и Нью-Джерси, а также при помощи SMS и Email рассылки менее состоятельным донорам.

По данным агентства, Трамп не будет ждать до ноября, он использует накопленные средства для финансовой поддержки своих политических союзников и лишит такой поддержки не выполняющих его требования законодателей.

До этого Сенат США одобрил пакет законопроектов, предусматривающий финансирование работы федерального правительства до конца финансового года — до 30 сентября. За принятие документа проголосовал 71 сенатор, против — 29.

Ранее МВФ предупредил о негативном влиянии шатдауна на рост экономики США.