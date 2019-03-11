Глава МИД Австрии рассказала о своей встрече с Путиным

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, она впервые встретила Путина в 2001 году.

Она также добавила, что в то время занималась журналистикой.

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Кнайсль подчеркнула, что встретила Путина в Любляне, где он проводил переговоры с тогдашним лидером США Джоджем Бушем.

Ранее Кнайсль заявила, что хотела бы станцевать с Путиным еще раз.