Трампа обвинили в «возмутительном злоупотреблении властью»

Сенатор США от штата Нью-Джерси обвинил президента США Дональда Трампа в «возмутительном злоупотреблении властью», сообщает ABC News.

Чрезвычайное положение, введенное Трампом, спровоцировало единодушно негативную реакцию среди демократов.

«Это возмутительное злоупотребление властью», — написал Букер в твоем твиттере.

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Демократы, претендующие на пост президента, призывают незамедлительно снять введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

«Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно», — считает сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным.