Трампа обвинили в «возмутительном злоупотреблении властью»
Сенатор США от штата Нью-Джерси обвинил президента США Дональда Трампа в «возмутительном злоупотреблении властью», сообщает ABC News.
Чрезвычайное положение, введенное Трампом, спровоцировало единодушно негативную реакцию среди демократов.
«Это возмутительное злоупотребление властью», — написал Букер в твоем твиттере.
Реклама
Демократы, претендующие на пост президента, призывают незамедлительно снять введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
«Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно», — считает сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.
Ранее сообщалось, что число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным.