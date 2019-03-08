Медведев был вынужден поздравить женщин с 8 марта на борту самолета

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев записал поздравление с 8 марта на борту правительственного самолета. Видео он опубликовал в фейсбуке.

Медведев отметил, что вынужден записывать поздравление женщинам на борту самолета, потому что возвращается из рабочей поездки.

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Премьер поздравил женщин с весенним праздником, пожелал россиянкам получить много цветов и услышать теплые слова.

«У праздника политическая природа, но мы о ней забыли. Это день, это просто день, когда мы можем поздравить своих близких женщин, бабушек, матерей, сестер, жен, подруг, всех кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником», — заявил Медведев.

Ранее Путин поздравил женщин с 8 марта.