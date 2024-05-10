Литва хочет ввести санкции против РФ за «помехи» GPS над Балтийским морем

Против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она, якобы, организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит «Sputnik.Литва».

«Мы должны найти способ противодействия… это могут быть санкции, если мы знаем людей, стоящих за этими действиями», — отметил министр.

5 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива.

Дипломат утверждала, что проблемы в работе системы участились после начала военной операции России на Украине. Кроме того, по словам Валтонен, «масштабы помех во многом изменили свою форму».

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся обратно в Финляндию. После этого министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии поспешили обвинить Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря.

Страны Балтии обвинили Россию в подавлении GPS в регионе. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» РФ и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения РФ в глушении сигнала GPS.