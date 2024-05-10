Власти Башкирии решили дополнительно обезопасить нефтекомплекс после атаки

Власти Башкирии планируют дополнительно обезопасить здания нефтехимического комплекса после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, передает РИА Новости.

По словам чиновника, оборонная система комплекса показала себя неплохо, однако нужно провести дополнительные работы. Саму атаку он назвал терактом и завил, что несмотря на удар БПЛА предприятие работало и работают в штатном режиме.

«В течение двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — добавил Хабиров.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС) в поселке Теткино Глушковского района.

В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.

Ранее ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области.