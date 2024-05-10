Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономике Японии предрекли сокращение

Reuters: экономика Японии начала сокращаться из-за слабого потребления

close
100%
Kim Kyung Hoon/Reuters

По оценкам опрошенных Reuters аналитиков, экономика Японии в первом квартале сократилась на 1,5% в годовом выражении. Официальные данные по стране будут представлены на следующей неделе.

Такая оценка была дана на основе ключевых экономических факторов. Потребление в Японии остается слабым — население предпочитает экономить из-за стремительного роста стоимости жизни. Между тем иена продолжает слабеть к доллару. В конце апреля курс японской нацвалюты достиг минимума за 34 года.

Землетрясения, произошедшие на полуострове Ното в начале года, также подорвали производство в стране.

Сейчас Япония является четвертой экономикой мира после США, Китая и Германии. К 2030 году Россия может обойти Страну восходящего солнца по темпам роста ВВП.

Ранее аналитики подсчитали, что в 2025 году Великобритания превратится в самую слабую экономику «Большой семерки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами