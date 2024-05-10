Экономике Японии предрекли сокращение

По оценкам опрошенных Reuters аналитиков, экономика Японии в первом квартале сократилась на 1,5% в годовом выражении. Официальные данные по стране будут представлены на следующей неделе.

Такая оценка была дана на основе ключевых экономических факторов. Потребление в Японии остается слабым — население предпочитает экономить из-за стремительного роста стоимости жизни. Между тем иена продолжает слабеть к доллару. В конце апреля курс японской нацвалюты достиг минимума за 34 года.

Землетрясения, произошедшие на полуострове Ното в начале года, также подорвали производство в стране.

Сейчас Япония является четвертой экономикой мира после США, Китая и Германии. К 2030 году Россия может обойти Страну восходящего солнца по темпам роста ВВП.

Ранее аналитики подсчитали, что в 2025 году Великобритания превратится в самую слабую экономику «Большой семерки».