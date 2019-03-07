Болтон: Трамп надеется на «большую сделку» с Ким Чен Ыном

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к продолжению переговоров со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп надеется на «большую сделку» с Ким Чен Ыном.

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Он также добавил, что КНДР хочет в минимальной степени пожертвовать ядерным оружием в обмен на послабление санкций.

Болтон подчеркнул, что Трамп не согласен на такие условия соглашения.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ.