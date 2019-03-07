«Последствия пропаганды Трампа»: WP о скандале между Fox News и демократами

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Демократическая партия США решила проучить консервативный телеканал Fox News, который зарекомендовал себя в качестве «отряда подхалимов» президента США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.

Газета отмечает, что Fox News пожинает плоды пропаганды Трампа после того, как на этой неделе председатель национального комитета демократической партии Том Перес объявил, что их кандидаты не будут участвовать в теледебатах во время предвыборной кампании 2020 года, которые будут транслироваться телеканалом. В ответ на это Трамп пригрозил отказаться от участия в политических дебатах на телеканалах, симпатизирующих демократам.

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Газета приводит в пример телеведущих Fox News, которые являются открытыми защитниками Трампа. Например, ведущий Шон Хэннити — прямой сторонник Трампа и антагонист демократов, Такер Карлсон «специализируется на преувеличении и искажении» информации в отношении политиков-демократов и их позиций, ведущие программы «Fox & Friends» и вовсе «должны получать зарплату от Трампа» за свою верность, пишет WP.

Нацкомитет демократической партии обоснованно обеспокоен тем, что любые дебаты на Fox News могут быть омрачены общим отсутствием рабочей этики и положением телеведущих в роли «горячих сторонников Трампа», говорится в материале.

Ранее Fox News уличили в утаивании фактов о Трампе перед выборами 2016 года.