Трамп собрался блокировать источники «фейковых новостей» во время выборов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал решение Национального комитета Демократической партии страны отстранить телеканал Fox News от проведения политических дебатов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По мнению главы государства, это решение является хорошим.
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«…думаю, я сделаю то же самое с выпускающими фейковые новости сетями и с радикальными левыми демократами во время дебатов в ходе всеобщих выборов», — заявил Трамп.
Ранее Трамп пригрозил бойкотировать дебаты на поддерживающих демократов телеканалах.