Трамп собрался блокировать источники «фейковых новостей» во время выборов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал решение Национального комитета Демократической партии страны отстранить телеканал Fox News от проведения политических дебатов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению главы государства, это решение является хорошим.

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«…думаю, я сделаю то же самое с выпускающими фейковые новости сетями и с радикальными левыми демократами во время дебатов в ходе всеобщих выборов», — заявил Трамп.

Ранее Трамп пригрозил бойкотировать дебаты на поддерживающих демократов телеканалах.