AP: более 80 связанных с Трампом людей попали под расследование демократов

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Демократическое большинство в палате представителей инициировало масштабное расследование против президента США Дональда Трампа, которое коснется 81 человека, связанного с главой государства или его советниками, передает Associated Press со ссылкой на заявление председателя судебного комитета Джерольда Надлера.

Источник AP утверждает, что некоторым из данного списка демократы сразу предъявят обвинения, другим же — отправят повестки.

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По словам Надлера, демократы запросили документы по 81 человеку, так или иначе имеющему отношение к Трампу. В список попали и сыновья американского президента — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

В это число также попали «все сферы жизни Трампа»: относящиеся к Белому дому, бизнесу, его предвыборному штабу. Кроме того, в это число вошли и участники, которые, по мнению демократов, связаны с «российским вмешательством» в американские президентские выборы 2016 года, в том числе участники встречи в Trump Tower с российским адвокатом перед выборами, добавляет агентство.

Комитет Надлера также запросил у ФБР, минюст и других ведомств документы, связанные с возможным помилованием бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Всем троим предъявлены обвинения в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Ранее WSJ узнала о просьбе к Трампу помиловать его экс-адвоката.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.