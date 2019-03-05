В МИД России ответили на вопрос о контактах с Гуайдо

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Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил, что Москва не поддерживает контакты с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, передает РИА «Новости».

Щетинин пояснил, что отсутствие контактов с Гуайдо связано с «абсолютной несамостоятельностью политика», который, по словам дипломата, «сверяет свой каждый шаг с США».

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При этом он подчеркнул, что российская сторона считает важным содействие налаживанию диалога внутри Венесуэлы между всеми «конструктивно и патриотически настроенными силами».

«В этом случае мы готовы содействовать налаживанию такого диалога», — добавил Щетинин.

Он также отметил, что если Гуайдо категорически отрицает целесообразность такого диалога, то ответ на вопрос о возможности контактов с ним «очевиден».

Ранее российское посольство в Каракасе назвало Гуайдо «самозванцем».