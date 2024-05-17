Названы самые частые ошибки пациентов при измерении давления

Самые частые ошибки пациентов при измерении давления – неправильный подбор размера манжеты, использование неподходящего тонометра и неправильное положение при измерении. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

Во-первых, одна из самых частых ошибок – это неправильный подбор размера манжеты тонометра. В комплект большинства приборов входит лишь стандартная манжета, однако она может подойти не всем, слишком узкая манжета может привести к завышению значений, слишком свободная – к их занижению.

«Во-вторых, это использование аппарата на запястье — часто они не дают точных результатов и не рекомендованы для регулярного использования. Пациентам мы рекомендуем использовать автоматические аппараты с плечевой манжетой, а не механические устройства, которые сложны в самостоятельном использовании. В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору», – рассказала Блинова.

По словам Блиновой, ошибки в измерении давления могут привести к неправильному назначению препаратов от гипертонии или постановке неверного диагноза.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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