В Британии испугались возможного ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ

Член британского парламента от Лейбористской партии Фабиан Хэмильтон обеспокоен возможным российским ответом на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом говорится в вопросе Хэмильтона, размещенном в специальном разделе на сайте британского парламента, где можно получить ответы на интересующие граждан темы.

«Спрашиваю главу минобороны, как он оценивает потенциальные последствия для своей политики угрозы военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. – Прим. ред.)», — написал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ему ответил государственный министр вооруженных сил Лео Доэрти. По его словам, Украине необходимо «лучше защищаться» от ВС РФ, поэтому Лондон предоставил Storm Shadow ВСУ. При этом Доэрти напрямую не ответил на поставленный Хэмильтоном вопрос.

До этого сообщалось, что военная разведка Великобритании предупреждала Киев о возможности наступления российских сил в Харьковской области, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовились должным образом.

Ранее Зеленский провел заседание ставки в Харькове.