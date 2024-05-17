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Российским журналистам запретили на ОИ-2024 демонстрировать флаг и гимн

МОК запретил российским журналистам показывать на ОИ-2024 национальные атрибуты

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Toby Melville/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) вынем запрет российским журналистам демонстрировать национальные атрибуты на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя организации, на сотрудников СМИ распространяются те же правила, что и на спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным атлетам», — заявили в МОК.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее чемпион мира заявил, что ему очень жаль российских фигуристов.

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