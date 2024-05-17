Врач описала случай, при котором лечение гипертонии может не помочь

Существует устойчивая или резистентная к лечению форма гипертонии. Такой диагноз ставят, когда врачи не могут добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

«В таком случае мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты, количество которых может доходить до 8-9. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов»,— рассказала специалист.

Однако, по ее словам, перед назначением такого лечения, крайне важно исключить у пациента так называемую псевдорезистентную форму заболевания.

«Одной из причин псевдорезистентности является как раз плохая приверженность пациентов к терапии, то есть они не соблюдают все рекомендации врача: сами отменяют назначенные препараты, меняют дозировки. Еще одна причина — ошибка в измерении артериального давления», – заключила специалист.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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