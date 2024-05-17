Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сильно беспокоится на фоне широкомасштабного наступления ВС РФ по всему фронту, в том числе на Харьковском направлении. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«Слова главы украинской разведки Кирилла Буданова в New York Times передают не только беспокойство, но и нечто худшее для судьбы украинского конфликта: отставку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине президент Владимир Зеленский остается «одним из немногих», кто заявляет о военной помощи со стороны Запада как об эффективной мере «защиты» страны от России. При этом издание указывает, что даже украинский лидер делает соответствующие заявления менее уверенно, чем в 2023 году.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс предостерег от отказа дальнейшей поддержки Украины на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области.

Ранее российские военные рассказали, как проходил штурм поселка Стрелечье под Харьковом.