Названа дата антитеррористических учений в российских школах и лагерях

Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ, колледжей и летних лагерей в России состоятся 20 мая. Об этом во время совещания, посвященного старту этих учений, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить», — сказал он.

До этого Сергей Кравцов заявлял, что центры переподготовки участников специальной военной операции для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах будут открыты во всех педагогических высших учебных заведениях России.

В феврале Кравцов сообщал, что в школах России планируется проводить выездные сборы для учеников в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Уроки будут проводить в том числе участники СВО, у которых есть профильное педагогическое образование.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что патриотическое воспитание охватит более двух третей российских детей до конца года.