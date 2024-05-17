Кардиолог рассказала, почему не нужно сдавать анализы на наследственную гипертонию

Некоторые клиники предлагают анализы для выявления генов, связанных с развитием гипертонии. Однако сдавать их необязательно, так как лечение гипертонии никак не зависит от наличия или отсутствия связанных с заболеванием генов. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

«Нельзя назвать их (эти анализы) совсем бесполезными, но их точно можно не сдавать, если мы говорим об обычной гипертонии. Тактика лечения гипертонии не зависит от наличия тех или иных генов у человека. Достаточно знать, что у ближайших родственников есть это заболевание, и следить за своим состоянием и образом жизни», – рассказала специалист.

По ее словам, наследственная предрасположенность является фактором риска развития гипертонии при определенных условиях, но такого понятия, как наследственная гипертония, нет.

«Дело в том, что наличие генов, которые связаны с развитием гипертонии, как правило, приводит к возникновению заболевания при наличии других факторов риска, о которых мы говорили – избыточный вес, гиподинамия, вредных привычки, несбалансированное питание. Знание о наследственной предрасположенности к гипертонии – это инструмент профилактики ее развития или своевременной диагностики и адекватного лечения заболевания», – рассказала врач.

Блинова подчеркнула: если человек не имеет никакой наследственной предрасположенности, но при этом ведет нездоровый образ жизни, то риски развития гипертонии у него будут выше, чем у человека с наличием связанных с болезнью генов, но ведущего здоровый образ жизни.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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