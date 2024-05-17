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ВСУ оставили большую часть позиций в Нетайлово

ТАСС: ВСУ оставили большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что в Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад.

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — заявил источник агентства.

Он также добавил, что ВСУ безрезультатно пытались перебрасывать резервы для удержания обороны.

16 мая сообщалось, что семь человек получили ранения в результате обстрела нескольких населенных пунктов в ДНР со стороны украинских войск.

До этого ВСУ впервые использовали бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в ДНР.

15 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие каждый день продвигаются вперед на линии фронта в ДНР.

Ранее Пушилин заявил о планах по взятию под контроль четырех городов.

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