Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут добиваться, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе. Об этом он рассказал в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает две страны. Так, в 2022 году на реке Амур открыли сразу два трансграничных моста — железнодорожный и автомобильный, по которым проходят интенсивные пассажирские и грузоперевозки.

«Здесь, в приграничных районах России и Китая, надежные и скоростные логистические коридоры особенно востребованы и гражданами, и бизнесом. Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», — сказал Путин.

До этого Путин заявил, что Россия углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий. По его словам, расширение кооперации нужно, чтобы КНР и РФ оставались конкурентоспособными в экономике будущего и занимали лидерские позиции.

Также российский президент добавил, что РФ готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая.

Ранее Путин пригласил китайцев на ВЭФ.