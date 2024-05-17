Андрей Макаревич повысил гонорар за свои концерты

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ценник за концерты поднялся до €35 тысяч — на €5 тысяч больше, чем было раньше.

За эти деньги и дополнительную оплату, уточняет канал, Макаревич также якобы согласен петь песни, которые отказывался исполнять «по политическим причинам». Среди них «Поворот» и «Перекресток семи дорог».

Кроме того, добавил источник канала, в райдере музыканта есть требование оплаты перелета для него и его директора, VIP-сопровождение из аэропорта, пятизвездочная гостиница, гримерка, оборудованная удобным креслом, диваном, столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo, а также требование оплаты услуг врача-фониатра при необходимости, предоставление охраны и обслуживающего персонала.

Накануне адвокат Александр Бенхин предупредил Макаревича о последствиях уголовного дела, которое могут завести против музыканта за нарушение правил деятельности иноагента.

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