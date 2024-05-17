Россиянам рассказали, как получить компенсацию, если повредил машину в яме на дороге

Если автомобиль заехал в большую яму, есть большая вероятность того, что он получил повреждения. Поэтому машину необходимо тщательно осмотреть. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственника и руководителя автосервиса Fit Service Дмитрия Слепышева.

«В первую очередь необходимо припарковаться у обочины и осмотреть транспортное средство. Некоторые повреждения будут заметны и при внешнем поверхностном осмотре. Часто при наезде на яму случаются проблемы с колесами: порезы шин, грыжи, трещины и деформации дисков. Важно убедиться, что нет заметной течи на какой-либо детали, а также под машиной.», — сказал эксперт.

Если повреждение автомобиля есть, то надо правильно все оформить. Для начала вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП. Затем с помощью эксперта правильно оценить ущерб.

Далее следует подготовить претензию в адрес Администрации соответствующего района города и приложить документы о ДТП. В случае отказа удовлетворить претензию можно подавать в суд.

До этого стало известно, что гаишники имеют право лишить водителя удостоверения за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением правительства. Как рассказал адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько, это не касается нового перечня Минздрава, который вызвал громкий резонанс у граждан, хотя некоторые препараты там все же подходят под «лишенческую» статью.

По словам Радько, раньше многие судьи принимали решение о штрафе или лишении прав, исходя из инструкции к препарату, в которой могло рекомендоваться воздержаться от управления машиной после потребления лекарства. В постановлении Конституционного суда четко говорится, что в законе по данному вопросу действительно есть пробелы, которые нужно устранить.

Ранее россиянам, провалившимся на экзамене ГИБДД, рассказали, в чем их проблема.