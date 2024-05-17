Хозяин питбуля, покусавшего петербуржцев и другую собаку, задержан

В Петербурге полицейские задержали хозяина питбуля, который покусал случайных прохожих и другую собаку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 16 мая полицейским поступило сообщение о нападении собаки на женщину на Гражданском проспекте — животное ее покусало. Пострадавшая сообщила, что выгуливала своего пса, когда на них набросился агрессивный питбуль. При этом, по ее словам, хозяин нападавшего питомца вел себя вызывающе и стравливал его.

Спустя несколько минут правоохранителям сообщили об аналогичном инциденте в том же районе. Пострадавший рассказал, что в ходе конфликта с мужчиной из-за замечания тот спустил на него своего питбуля, а также распылил в его сторону перцовый баллончик.

Оба пострадавших в результате обращались за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемого 30-летнего хозяина питбуля задержали.

«Собака изъята в качестве вещественного доказательства», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что покусанная питбулем девочка получит компенсацию в 1,5 млн рублей в Петербурге.