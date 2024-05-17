После конфликта с Грибой жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка

Жене «русского Серкана Болата» Никиты Волкова Елене Еременко после конфликта с актрисой Лианой Грибой прописали вакцину от столбняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у супруги звезды «Постучись в мою дверь в Москве» диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травмы, ушибы головы (лба, темени и затылка), ссадины и синяки на щеках и шее, а также ушибы живота. Кроме того, у Еременко нашли царапины и след от укуса.

Источник издания выяснил, что Еременко прописали обезболивающие, обработку ран антисептиком и укол прививку от столбняка.

Известно, что Еременко и Гриба подали друг на друга заявления в МВД. Еременко утверждает, что Гриба напала на нее. Гриба факт нападения отрицает — по ее словам, в декабре 2023 года произошел «неприятный инцидент с привлечением сотрудников полиции» между ней и супругой коллеги. Гриба утверждает, что не атаковала никого, не наносила увечий и не была инициатором конфликта.

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