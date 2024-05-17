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Названы лекарства, которые могут повысить риск развития гипертонии

Врач Блинова: капли для носа и противовоспалительные повышают риск гипертонии

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Регулярный прием четырех групп лекарств может привести к развитию гипертонии, об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

«Постоянный прием некоторых лекарств, например, глюкокортикостероидов (группа гормональных препаратов), нестероидных противовоспалительных препаратов (средства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина и других действующих веществ), оральных контрацептивов, назальные сосудосуживающие средства могут повысить риск развития заболевания», – отметила специалист.

Также к постоянному повышению давления могут привести различные патологии, в частности, это болезни почек и некоторые эндокринные заболевания.

«Это заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит (воспалительное заболевание почек инфекционного происхождения), поликистоз почек, диабетическая нефропатия (патология почек, вызванная длительно текущим сахарным диабетом). Это сужения (стенозы) почечных артерий вследствие различных патологий. Эндокринные заболевания, такие как опухоли надпочечников, поражение гипофиза, гипертиреоз или гипотиреоз (избыточная или недостаточная выработка гормонов щитовидной железы) тоже могут привести к развитию гипертонии. Это редкие причины ее возникновения», – рассказала кардиолог.

Кроме того, по словам Блиновой, выявлен ряд факторов, которые тесно связаны с повышением давления. К ним относятся: ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

Ранее была названа опасная болезнь, которая может годами не проявляться.

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