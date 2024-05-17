Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, приставы возбудили против артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

Источник издания уточняет, что долг Птахи несколько недель назад составлял 106,5 тысячи рублей, а сейчас вырос до 946,9 тысячи рублей и сумма увеличивается каждый день.

Также известно, что у Нуриева накопилось несколько автомобильных штрафов за парковку в Москве.

В разговоре с представителем издания команда артиста объяснила долг тем, что бухгалтер Нуриева заболела.

Накануне Птаха посоветовал наркозависимым избавляться от пагубного пристрастия собственными силами.

«Никогда не сдавайтесь. Кроме тебя и самого бога, никто тебе не сможет помочь, если ты сам не хочешь себя спасти. Ты должен понять, что твоя жизнь важна! Твои чувства, мысли, мечты должны быть направлены только вверх, к свету», — уточнил Птаха.

Ранее Орбакайте вспомнила, что изначально не думала о карьере певицы.